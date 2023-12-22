مقتل جندى إسرائيلى.. حزب الله ينفذ 6 عمليات منفصلة ضد تمركزات لجيش الاحتلال

قالت مراسلة فضائية "الغد"، من جنوب لبنان، إن حزب الله نفذ 6 عمليات منفصلة ضد تمركزات الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن حزب الله أعلن استهداف موقع تحكم إسرائيلي مقابل بلدة كفر كلا جنوب لبنان، موضحة أن حزب الله استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة.

وأوضحت أن موقع المنارة هو مستوطنة في شمال إسرائيل، مؤكده أن القصف أسفر عن مقتل جندي اسرائيلي.

وسبق وأن استهدف حزب الله تجمعا لجنود الاحتلال في مستعمرة “إيفن مناحم” بالأسلحة الصاروخية، إضافة إلى قصف قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع “المطلة”.