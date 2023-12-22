فصائل فلسطينية: استهدفنا قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد منازل شمال غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن استهدافها قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل شمال غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، حسبما جاء في خبر عاجل منذ قليل لفضائية "الغد".

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن قصفها حشودًا عسكرية إسرائيلية جنوبي دير البلح في وسط قطاع غزة.



كما أكدت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بحي الزيتون في قطاع غزة، إضافة إلى استهدافها أيضًا جرافة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.