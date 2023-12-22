الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 308 آلاف أسرة فقدت منزلها إثر العدوان على غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن نحو 308 آلاف أسرة فلسطينية فقدت منزلها إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن قصفها حشودًا عسكرية إسرائيلية جنوبي دير البلح  في وسط قطاع غزة.

كما أكدت الفصائل الفلسطينية، أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بحي الزيتون في قطاع غزة، إضافة إلى استهدافها أيضًا جرافة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

القاهرة الإخبارية عدوان الاحتلال قطاع غزة

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