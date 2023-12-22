بعد إرجاء التصويت 4 مرات.. العالم يفشل فى وقف إبادة قطاع غزة

عرضت قناة الغد، تقريرًا يكشف مدى فشل العالم في وقف إبادة قطاع غزة بعد إرجاء التصويت 4 مرات.

"أيها الموت انتظر حتى أعد حقيبتي".. كلمات الشاعر محمود درويش لخصت حال غزة وأهلها، فمن مشروع إلى قرار، يرى العالم الأطفال والنساء والعجائز يبادون دون أن يُحرّك ساكنًا أو يستطيعوا إيقاف آلة القتل الوحشية الإسرائيلية.

وللمرة الرابعة على التوالي، يُرجئ مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار حول الوضع في غزة بعد إرجاءات سابقة متكررة، وجاء هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن أنها مستعدة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار الذي بات ضعيفًا ومهلهلًا بحسب محللين، فالشروط الأمريكية حوّلت النسخة الأصلية التي قدمتها المجموعة العربية إلى مجلس الأمن إلى نسخة جديدة، إذ يدعو مشروع القرار بنسخته الجديدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول مساعدات إنسانية بشكل آمن ودون عوائق.