الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد إرجاء التصويت 4 مرات.. العالم يفشل فى وقف إبادة قطاع غزة

غزة
غزة

عرضت قناة الغد، تقريرًا يكشف مدى فشل العالم في وقف إبادة  قطاع غزة بعد إرجاء التصويت 4 مرات. 

"أيها الموت انتظر حتى أعد حقيبتي".. كلمات الشاعر محمود درويش لخصت حال غزة وأهلها، فمن مشروع إلى قرار، يرى العالم الأطفال والنساء والعجائز يبادون دون أن يُحرّك ساكنًا أو يستطيعوا إيقاف آلة القتل الوحشية الإسرائيلية.

وللمرة الرابعة على التوالي، يُرجئ مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار حول الوضع في غزة بعد إرجاءات سابقة متكررة، وجاء هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن أنها مستعدة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار الذي بات ضعيفًا ومهلهلًا بحسب محللين، فالشروط الأمريكية حوّلت النسخة الأصلية التي قدمتها المجموعة العربية إلى مجلس الأمن إلى نسخة جديدة، إذ يدعو مشروع القرار بنسخته الجديدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول مساعدات إنسانية بشكل آمن ودون عوائق. 

إبادة قطاع غزة القضية الفلسطينية فلسطين وقف إطلاق النار مجلس الأمن

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

أول تعليق لـ"محمد الشناوى" على انتقاله للدورى السعودى

انتصارات وهمية فى غزة.. إسرائيل تلقى القبض على "هوية" قائد كتائب القسام

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر