الزراعة: تنفيذ البرنامج الوطنى لرصد متبقيات المبيدات فى أسواق الخضر والفاكهة

أكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المعمل يسعى لتفعيل البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في أسواق الخضر والفاكهة في مصر بالتنسيق مع لجنة المبيدات بوزارة الزراعة وشرطة المسطحات المائية لضبط سوق ليع الحاصلات الزراعية في مصر وضمان توفير منتج زراعي أمن للمستهلك حيث تتابع هذه اللجان بشكل مستمر جودة المنتج الزراعي في السوق المحلية.

عقوبات المخالفين

وقالت "عبداللاه“ في تصريحات لـ”الدستور"، إن اللجان تقوم بفرض عقوبات صارمة على المخالفين تبدأ بمصادرة الكميات المخالفة وإلغاء تراخيص المحال التجارية وغرامات وعقبال مالية تصل إلى الحبس،حيث أن هناك توجيهات بالتعامل بحزم مع المتلاعبين والمخالفات في سوق الحاصلات الزراعية وتقديم منتج زراعي آمن للمستهلك المصري بالسوق المحلية مطابق لمعاينة الصحة العالمية.

وأوضحت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة: مصر حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في مجال النهوض بصناعة المبيدات في مصر وهو ما كان واضحا في التطور الكبير الذي طرأ على منظومة تصدير الحاصلات الزراعية وتخطيها أكثر من 5،6 مليون طن خلال العام الجاري.

واشارت عبداللاه إلى أن التقدم في ملف الصادرات الزراعية وظبط المبيدات يرجع تنظيم الرقابة علي منظومة استخدام المبيدات في المزارع المكودة والتنسيق المستمر بين المعمل ولجنة مبيدات الآفات لتوفير منتج آمن للاستخدام وضبط منظومة تصدير الحاصلات الزراعية، علاوة على ربط منح شهادة التصدير بصراحة المنتج، وضمان خلوه من متبقيات المبيدات وتحديث منظومة التحليل بالمعمل.

وأضافت عبداللاه أن إدخال أحدث منظومة الفحص والاختبار ساهمت في إصدار شهادات التحليل في أقل من 48 ساعة للمصدر، وتحقيق الشراكة القوية بين الشركات في مصر والشركات الدولية في إنتاج المبيدات الزراعية المعتمدة.