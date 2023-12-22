الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قنابل ضوئية وأحزمة نارية.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد تطورات الأوضاع فى غزة

غزة
غزة

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على كامل أحياء قطاع غزة دون استثناء.

ولفت خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، إلى أن العدوان يرتكز في المناطق الوسطى والجنوبية في مدينة رفح وخان يونس، ودير  البلح، التي طُلب من سكان مخيم البريج والمنطقة الشمالية للمحافظة الوسطى بالنزوح إليها.

وأردف أن القصف في خان يونس ورفح على عدد من المنازل، أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء، والإصابات وصلت تباعًا إلى المشافي، بالإضافة لاستهداف سيارة مدنية في محافظة رفح الفلسطينية أدت لاستشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة عدد من المارة، بجراح متوسطة إلى بالغة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى. 

قنابل ضوئية وأحزمة نارية في جباليا

وأوضح أن المنطقة الشمالية لوادي غزة، مدينة غزة وحي الشجاعية وحي الزيتون وبلدة جباليا، تعرضت لعدد من الأحزمة النارية.

وتابع: "جباليا تعرضت مرارًا لأحزمة نارية تسببت في دمار هائل، ويوجد عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، كما  تعرض وسط منطقة جباليا للقصف المباشر".

ولفت إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشاركها المدفعية، والقصف العشوائي لا يتوقف، كما أن الطائرات تطلق القنابل الضوئية فوق جباليا في الشمال الشرقي من قطاع غزة، ويتبعها عدد من الأحزمة النارية، أو القصف العنيف باتجاه المنطقة، ما ينذر بمجزرة في تلك المنطقة.

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