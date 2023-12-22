هيومن رايتس: قيود صارمة من الشركة المديرة لفيسبوك على المحتوى الفلسطينى

أفاد تقرير لمنظمة هيومن رايتس وواتش، المعنية بحقوق الإنسان، بوجود تقييد شديد من قِبل شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام، على المحتوي الفلسطيني بهدف إخراس الأصوات الداعمة للفلسطينيين بقطاع غزة.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن التقرير رصد 1000 حالة إخراس للمحتوى الفلسطيني بـ60 دولة مختلفة عبر فيسبوك وإنستجرام.

وذكر التقرير انتهاج ميتا 6 طرق لقمع المحتوى الفلسطيني، أبرزها حظر الحسابات وإزالة المنشورات، وتقليل قدرة الحساب الناشر للمحتوى على التفاعل وتقليل إمكانية الإشارة على منشورات بعينها.

ولفت التقرير إلى إساءة استخدام الشركة لقوانين منع المحتوى العنيف، إذ يتم استخدام تلك الصلاحية لإزالة الصور ذات القيم الخبرية فيما يتعلق بأحداث العدوان على قطاع غزة.

وأفاد التقرير بأن مستوى القمع بلغ أن يتم التحذير من منشورات منظمة هيومن رايتس التي تجمع بيانات من المستخدمين حول انطباعهم عن تعامل ميتا مع المحتوى الفلسطيني.

وعلقت ميتا من جانبها لصحيفة الجارديان، بأنها تعترف بوجود أخطاء بينما أضافت بعدم دقة تقرير منظمة هيومن رايتس، إذ زعمت الشركة بوجود 1000 شكوى بقمع المحتوى الفلسطيني لا تعني أن ذلك القمع ممنهج لدى الشركة.