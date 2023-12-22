الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مونديال الأندية.. أوراوا ريدز يحوّل تأخره إلى تعادل أمام الأهلي

الأهلي وأوراوا ريدز
الأهلي وأوراوا ريدز

نجح فريق أوراوا ريدز الياباني في إدراك التعادل أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

جاء الهدف في الدقيقة 54 عن طريق ألكسندر شولز مدافع الفريق من ركلة جزاء.

أحداث الشوط الأول

البداية كانت قوية من جانب الفريق الياباني الذي حاول تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة الثالثة مطالبات بركلة جزاء لصالح كهربا ثم سقوط آخر من إمام عاشور واعتراض من لاعبي الأهلي لكن لم يتم احتساب شيء.

وشهدت الدقيقة السادسة كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح أوراو من ركلة ركنية من الطرف الأيمن سددها كانتي لتمر أعلى العارضة.

الأهلي أهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة من الشحات داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

اصطدام قوي من بيرسي تاو في القائم ليتوقف اللعب قبل أن يستكمل المباراة.

الأهلي كثف من محاولاته وأرسل معلول عرضية اصطدمت في لاعب أوراوا ثم القائم وخرجت إلى ركنية.

وتمكن ياسر إبراهيم من تسجيل هدف التقدم لصالح الأهلي بعد تسديدة صاروخية من محمد هاني خدعت الحارس الذي فشل في إبعادها قبل أن تسقط على قدم ياسر إبراهيم الذي أكملها في الشباك.

واستطاع بيرسي تاو أن يضيف الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 25 بعد خطأ من دفاع الفريق الياباني قبل أن يستخلص كوكا الكرة ثم يمررها إلى بيرسي تاو الذي سدد بقدمه اليسرى في المرمى.

تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي الأهلي في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

في الدقيقة 36 تصويبة من لاعب أوراوا ريد من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بمدافعي الأهلي.

خطأ فادح من علي معلول لاعب الأهلي تسبب في الهدف الأول لصالح خوسي كانتي لاعب الفريق الياباني في الدقيقة 43.

أحداث الشوط الثاني

فريق أوراوا ريدز استهل الشوط الثاني بقوة وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة الأول بعد خط فادح من دفاع الأهلي لينفرد البديل بريان ألينسين بالحارس محمد الشناوي لكنه وضع الكرة في الشباك الجانبية.

وبعد دقيقة واحدة سدد حسين الشحات كرة قوية أخرجها الحارس إلى ركنية.

بيرسي تاو كاد أن يسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 49 لكن تسديدته مرت بعيدة عن المرمى.

الحكمة الأمريكية توري بينسو احتسبت ركلة جزاء على محمد هاني بعد العودة إلى تقنية الفيديو بعدما اصطدمت الكرة في يده.

وسجل ألكسندر شولز الهدف الثاني والتعادل للفريق الياباني من ركلة جزاء بعدما سددها في منتصف المرمى.
 

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