النائب سليمان الزملوط يرصد ما تم من إنجازات وتنمية فى سيناء

رصد النائب سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ وأحد مشايخ سيناء، ما تم من إنجازات وتنمية في سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن سيناء تعرضت لمشاكل كبيرة في الماضي وكانت التنمية تسير بخطي متواضعة جدًا، إلا أنه تحقق بفكر الرئيس السيسي في الفترة من 2014 إلى الآن عدد كبير من الإنجازات.

وأضاف أن البنية الأساسية اللازمة للتنمية تم عملها والتي هي ضرورية لكل مناحي الحياة من الموانئ والسكك الحديدية والمدارس والمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه الأساسيات إحدى الضروريات لإحداث تنمية على أرض سيناء، موضحًا أنه في العام الماضي انطلقت زيارات رئيس الوزراء لسيناء لإطلاق مشروع تنموي على الأرض لكل مناحي الحياة بتكلفة 350 مليارًا على مدار 3 سنوات.