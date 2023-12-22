تارا عماد تواجه تهديد شقيقها بالزواج بالإكراه أو القتل في "العودة"

تواجه تارا عماد صراعاً مع شقيقها الأكبر حمزة العيلي بعد أن خيرها ما بين الزواج بالإكراه لمن يختاره هو زوجاً لها أو أن يتخلص منها ومن عارها بالقتل، وذلك ضمن أحداث مسلسل العودة الذي تدور أحداثه في صعيد مصر ويُعرض حالياً على قنوات دي إم سي ومنصة Watch It ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

تواجه كيان (تارا عماد) الكثير من الصراعات مع العادات والتقاليد والمتمثلة في شخصية شقيقها هاشم (حمزة العيلي) الذي يمارس عليها سلطة مطلقة بعد وفاة والدها، خاصة وأنها تتمتع بشخصية قوية، فهي طبيبة بيطرية مثقفة ومتحضرة وتدير مزرعة كبيرة للحيوانات وزراعة النباتات النادرة. لكنها مع ذلك لا تملك حرية اختيار شريك حياتها والذي يريده قلبها منذ الصغر وهو آدم (شريف سلامة)، لكونه لا يرقى إلى مستوى عائلتها الكبيرة على حد قول شقيقها ووالدتها.

برغم ما يجمع بين آدم وهاشم من صداقة قديمة، وبرغم تعليمه الجيد وعمله بالمحاماة، إلا أن هاشم يرفض زواج كيان من آدم بعد أن تعكر صفو صداقته به لكون آدم قد أصبح منبوذاً من أهل البلد، لما كان بينه وبين والده من علاقة متوترة أدت إلى أن يوصي والده بألا يحضر آدم دفنته، ما جعل الأخير يترك البلد لسنوات، خاصة بعد رفضه من أهل كيان حبيبته.

بعد عودة آدم وظهوره في حياة كيان مرة أخرى، يصبح الصراع بين كيان وهاشم أكثر تعقيداً عندما يعلم الأخير بتعيين كيان لآدم محامياً لها في قضيتها ضد هاشم الذي يريد أن يسلبها حقها في المزرعة التي بذلت فيها مجهوداً كبيراً على مدار سنوات من عمرها، فيستشيط غضباً ويأمرها بالتوقف عن التعامل مع آدم ويحبسها في البيت ويجبرها على الزواج ممن يختاره هو وإلا يقتلها. فما سيكون رد فعل كيان على هذه التحكمات؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث القادمة.

مسلسل العودة تدور أحداثه في إطار درامي ممزوج بالتشويق والإثارة، حول آدم سلطان عوض الله، الذي يعود إلى مدينته بالأقصر بعد غياب سنوات بحثا عن شقيقه المختفي في ظروف غامضة. والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال، أحمد أبو زيد توفيق ومحمد فضل، وبطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، ولاء الشريف، بسنت شوقي وتامر نبيل.