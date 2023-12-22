الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المحكمة الباكستانية تُبرئ رئيس الوزراء السابق عمران خان فى قضية التشفير

عمران خان
عمران خان

أفادت قناة "Geo TV" أن المحكمة العليا الباكستانية وافقت على طلبات الكفالة التي قدمها رئيس حزب تحريك الإنصاف الباكستاني السابق عمران خان ونائب الرئيس شاه محمود قريشي بكفالة بعد الاعتقال في قضية التشفير.

ووجه الاتهام إلى عمران خان في قضية التشفير مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر من قِبل المحكمة الخاصة التي أنشئت بموجب قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 بعد أن أعلنت المحكمة العليا في إسلام أباد عن أن محاكمته لاغية وباطلة.

وأوضح التقرير، أن المحكمة أمرت عمران خان وشاه محمود قريشي، بتقديم سندات ضمان بقيمة مليون روبية لكل منهما، في قضية إفشاء أسرار الدولة وإساءة استخدام الوثائق الدبلوماسية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم إطلاق سراح عمران خان من السجن، حيث صدرت ضده عدة مذكرات اعتقال في عدة قضايا أخرى، وفق ما أوردته صحيفة "هندوستان تايمز".

ويقبع عمران خان في السجن منذ أغسطس بعد إدانته بتهم فساد وجهت ضده بعد الإطاحة به من الحكم، في أبريل عام 2022، في أعقاب أزمة سياسية ومظاهرات شهدتها البلاد.

ماذا قال عمران خان خلال الجلسة؟

خلال جلسة الاستماع، قال عمران خان إن "الأشخاص الأقوياء" الذين يقفون وراء قضية التشفير يتمتعون بالحماية.

وقال: "لقد أمرت ببدء تحقيق في الأمر عندما كنت رئيسًا للوزراء"، مضيفًا: "أن زعماء حزبه كانوا محتجزين داخل السجون "مثل الماعز" بينما كان رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية نواز شريف تمت إعادته إلى باكستان".

 

ما هي قضية التشفير؟

دفع عمران خان بأنه غير مذنب في تهم تسريب أسرار الدولة المرتبطة ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن العام الماضي إلى إسلام آباد. واتهم رئيس الوزراء السابق بإعلانها.

عمران خان قضية التشفير رئيس الوزراء الباكستاني السابق المحكمة العليا في إسلام أباد محمود قريشي

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