الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باكستان: تمديد فترة احتجاز عمران خان حتى 26 سبتمبر

عمران خان
عمران خان

أعلنت المحكمة العليا الباكستانية عن تمديد فترة احتجاز عمران خان حتى 26 سبتمبر الجاري، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

تعليق حكم الإدانة بحق رئيس وزراء باكستان السابق

وفي 29 أغسطس الماضي، قررت المحكمة العليا الباكستانية تعليق حكم الإدانة بحق رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بتهم الكسب غير المشروع.

وسُجن خان في 5 أغسطس بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

وقررت لجنة الانتخابات الباكستانية منع خان من خوض الانتخابات لمدة 5 سنوات، وكان قد قدم استئنافًا ضد الإدانة.

المحكمة العليا الباكستانية باكستان عمران خان لجنة الانتخابات الباكستانية رئيس وزراء باكستان

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