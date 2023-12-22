الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التحالف الوطني يكشف جهود التحالف لحياة أفضل للمواطنين

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحًا أن مصر بها أكثر من 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الدولة، وأن التحالف كان له دور مهم في عدة أنشطة وتقديم الكثير من الخدمات.

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز اليوم، أن التحالف الوطني مسئول عن تلك الجمعيات، لافتًا أنه تم البدء في وضع هذا الميثاق عام 2022، عندما وجه الرئيس السيسي بأن 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني.

وأوضح رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن 25 مليون مواطن استفادوا من خدمات الغذاء، إضافة إلى 5 مليون مواطن إستفادوا من الخدمات الصحية، إضافة إلى دعم المستشفيات بقيمة 160 مليون جنيه، وتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل.

 واكد أن  التحالف يدعم المرأة من  خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وهناك دعم كبير من التحالف لتلك المشروعات خلال الفترة الماضية، مشيرا الي أن التحالف بالإضافة إلي الدعم المادي يقوم بدعم لثقل مهارات الفئات المقبلة علي  مشروعات يتم دعمها.

طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني التحالف الوطني

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