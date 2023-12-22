الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قانون إنشاء نقابة للتكنولوجيين يهدف لتشجيع الابتكار

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين الذي وافق عليه مجلس النواب، من التشريعات المهمة التي تستهدف الارتقاء بالمستوى المهني للتكنولوجيين ودعم ممارسي المهنة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف المهندس أحمد عثمان، أن القانون يستهدف إنشاء نقابة للتكنولوجيين تكون مظلة لتمثيل الآلاف من ممارسي المهنة وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم، وتكون مظلة تأمينية صحية واجتماعية لهم، لافتًا إلى أن هذا القانون تأخر كثيرًا في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، وجهود الدولة المصرية لمواكبة التطور، وقيامها بإنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية تضم مختلف التخصصات، مما يعزز جهود توطين الصناعات التكنولوجية.

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بعد موافقة النواب.. شروط الانضمام لنقابة التكنولوجيين (إنفوجراف)

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حنفى جبالى يفتتح جلسة البرلمان لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

تعزيز مكانة التكنولوجيين

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يستهدف إنشاء نقابة لتعزيز مكانة التكنولوجيين، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، والعمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى التقني والعلمي للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمى فى المجال التكنولوجى الذي من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.

وأكد عثمان، أن إنشاء النقابة يستهدف أيضًا تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجى ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنيًا وعلميًا، والمشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

عضو مجلس النواب مجلس النواب التشريعات التكنولوجية الحديثة القانون

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