الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خروج آخر أفراد القوات الفرنسية من النيجر

جيش النيجر
جيش النيجر

أنجزت القوات الفرنسية، الجمعة، انسحابها من النيجر، وفق ما أعلن الجيش النيجري في احتفال أقيم في نيامي، لإنهاء وجود عسكري امتد عشرة أعوام كان مخصصًا لمكافحة الجماعات المسلحة.

 نهاية عملية فك ارتباط القوات الفرنسية في منطقة الساحل

وقال الملازم سليم إبراهيم، إن تاريخ اليوم يمثل نهاية عملية فك ارتباط القوات الفرنسية في منطقة الساحل.

وأقيمت المراسم في قاعدة نيامي الجوية التي كانت تضم في أنحائها قاعدة جوية مؤقتة للقوات الفرنسية، استضافت قسمًا من الجنود والملاحين الـ1500 الذين نشرتهم باريس في البلاد.

وغادرت الدفعة الأخيرة من الجنود في طائرتين عسكريتين، بحسب وكالة فرانس برس، ولم تعلن الجهات المختصة وجهة الطائرتين.

واختتمت المراسم بتوقيع وثيقة مشتركة من قِبل قائد القوات البرية النيجرية العقيد مامان ساني كياو وقائد القوات الفرنسية في الساحل الجنرال إريك أوزان، وفق إبراهيم، وحضر مراسم التوقيع ممثلون عسكريون لكل من توجو والولايات المتحدة. وسلمت فرنسا القاعدة الجوية المؤقتة إلى سلطات النيجر.

عملية فك الارتباط شملت 145 رحلة جوية و15 قافلة برية

وأوضح إبراهيم أن عملية فك الارتباط شملت 145 رحلة جوية و15 قافلة برية، نقلت نحو 1500 عسكري، وأشاد بالسير الحسن لعملية فك الارتباط، مشيرًا إلى عدم وقوع أي حادث.

وتنهي مغادرة الجنود الفرنسيين عشرة أعوام من عمليات مكافحة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي، حيث كانت النيجر أحد آخر حلفاء فرنسا، قبل الانقلاب العسكري أواخر يوليو الذي أطاح الرئيس محمد بازوم.

القوات الفرنسية النيجر الجيش النيجري نيامى الجماعات المسلحة

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