الشوط الأول ..لافيينا يتعادل مع المنصورة وبورفؤاد يتقدم على الاتصالات 2-1

انتهى الشوط الأول من مباراة لافيينا والمنصورة المقامة بملعب الأسيوطي سبورت في الدور التمهيدي الأخير لبطولة كأس مصر بالتعادل دون أهداف.

بدأ الشوط الأول بحماس من لاعبي المنصورة، وكانت الفرصة الأولى في الدقيقة الثانية عندما أبعد مدافع لافيينا كرة عرضية بشكل خاطئ ووصلت إلى حسني زكي، الذي سددها قوية أبعدها زياد عسكر حارس لافيينا.

هدأ إيقاع اللعب وانحصر في وسط الملعب دون خطورة على المرميين حتى الدقيقة 32 عندما استغل عبودة، لاعب لافيينا تمريرة خاطئة من عمرو عبد الحميد أمام منطة الجزاء وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

احتسب الحكم عمرو الشناوي أربع دقائق وقتا بدلا من الضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي ملعب حمدينو عبد الجليل انتهى الشوط الأول من مباراة دكرنس الألومنيوم بالتعادل بدون أهداف، وأهدر أحمد عيد، لاعب دكرنس ركلة جزاء احتسبها الحكم عمرو رمضان في الدقيقة التاسعة كما أهدر إيهاب فؤاد، لاعب الألومنيوم ركلة جزاء في الدقيقة 34 أنقذها محمد العربي حارس دكرنس .

الإنتاج الحربي يتقدم على الجمهورية شبين

وانتهى الشوط الأول من مباراة الجمهورية شبين الإنتاج الحربي بتقدم الإنتاج الحر بي 2-1 وتقدم مؤمن إبراهيم للجمهورية شبين من ركلة جزاء احتسبها الحكم علي الكيكي ورد الإنتاج الحربي بهدفين سجلهما محمود رجب وبدر موسى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بروكسي المنيا بالتعادل دون أهداف.

وفي أسيوط انتهى الشوط الأول من مباراة بترول أسيوط دلفي، التي يديرها الحكم محمد على المنياوي.

وفي الإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة أبوقير للأسمدة كهرباء الإسماعيلية التي يديرها الحكم محمود منصور.

وفي ستاد السلام انتهى الشوط الأول من مباراة الاتصالات بورفؤاد التي يديرها الحكم حازم حامد بتقدم بورفؤاد 2-1 وتقدم الاتصالات في الدقيقة 26، ثم تعادل محمد متعب لبورفؤاد في الدقيقة 27 ثم سجل علي الملواني الهدف الثاني لبورفؤاد في الدقيقة 45.