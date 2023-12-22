استعدادا لأعياد الميلاد.. محال الملابس ترفع شعار الخصومات لجذب المحتفلين

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات رأس السنة 2024 وأعياد الميلاد المجيد، والذي يحرص فيه معظم المحتفلين على شراء ملابس جديدة احتفالا بالعيد، وهو ما جعل العديد من محال الملابس تشهد بعض الاستعدادات اللازمة لعرض مختلف الملابس الجديدة المناسبة للأعياد ووضع خصومات عليها وعلى واجهات المحال لجذب المحتفلين خلال الأيام الجارية.

ورصدت "الدستور" استعدادات أصحاب محال الملابس لاستقبال أعياد الميلاد الجديد وأسعار الملابس وحجم الإقبال عليها خلال الفترة الحالية وقبل ايام من نهاية العام الميلادي.

استعدادات محال الملابس الشتوية

يقول نصر جمال، صاحب إحدى محال الملابس بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إنه منذ بداية الشهر الجاري وتشهد العديد من محال الملابس بعض الاستعدادات كون أن الوقت الحالي موسم لشراء الملابس من قبل المحتفلين بأعياد الميلاد المجيد، لافتا إلى إنه عرض الملابس الشتوية بأسعار تنافسية ووضع خصومات عليها تراوحت ما بين 20 و30 و50% لجذب المواطنين.

ومن جانبه أوضح محمد زيزو، صاحب إحدى محال الملابس بمنطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة، أنه حرص على الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعياد رأس السنة والتي يفصلنا عنها أيام قليلة، حيث قام بتزيين وجهات المحل الخاص به بشجرة عيد الميلاد وفروع الزينة ووضع بابا نويل تعبيرا عن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ولمجراة الموسم الشتوي الحالي.

الإقبال على شراء الملابس

أضاف كريم ماهر، صاحب إحدى محال الملابس بمنطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة، أنه اكتفى بوضع لافتات الخصومات على وجهات المحل، لافتا إلى أن الإقبال ضعيف للغاية خلال الموسم الحالي وهو ما جعله غير مستعد لإبراز مظاهر الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد.

تابع أن أسعار ملابس الشتاء معروف عنها ارتفاع أسعارها خاصة وأن الخامات أيضا شهدت ارتفاعا مؤخرا، حيث أن البنطلونات بمختلف أنواعها أسعارها ثابتة في الصيف والشتاء، فيما يبدأ أسعار الجواكت من 600 جنيها وصولا لـ2000 جنيها وفقا للخامة الخاصة بها، بينما يبدأ سعر السويت شيرت من 450 جنيها وصولا لـ800 جنيه، وفقا للخامة أيضا والمقاسات، وهناك ملابس أخرى بأسعار مختلفة على حسب خامتها فهناك بعض القطع يصل سعرها لـ2000 و3000 جنيه.