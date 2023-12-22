الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال: إصابة 179 بجروح بالغة الخطورة و302 بجروح متوسطة منذ بدء الحرب

مصابو جيش الاحتلال
مصابو جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال، إصابة 179 جنديا وضابطا بجروح بالغة الخطورة و302 بجروح متوسطة منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 23 جنديا في معارك قطاع غزة، في الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

 الاحتلال دمر عمارات ومسح أحياء سكنية كاملة بميدان فلسطين

كانت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، من رفح الفلسطينية، قد قالت إن الاحتلال دمر عمارات ومسح أحياء سكنية كاملة بميدان فلسطين، إذ نفذ أحزمة نارية في محور ميدان وسط غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يستهدف مراكز لإيواء النازحين في خان يونس، لافتة إلى أن هناك شهداء وجرحى وصلوا إلى مستشفى ناصر إثر قصف الاحتلال.

جيش الاحتلال غزة إسرائيل قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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