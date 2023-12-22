الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران إيبارشية الجيزة يلقي محاضرة تكوينية لدارسي معهد التربية الدينية بالإسكندرية

الأنبا توماس عدلي
الأنبا توماس عدلي

ألقى مساء أمس، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، لطلبة معهد التربية الدينية، بالإسكندرية، محاضرة عن "مقدمة الكتاب المقدس ودرس سفر راعوث"، وتطبيقه في حياة الخادم، وذلك من ضمن سلسلة محاضرات حول الكتاب المقدس، في المعهد بالسبع بنات، بالإسكندرية.

حضر اللقاء الأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، وراعي الكنيسة، كما أشاد نيافته بدور المعهد، وأهميته في تكوين شباب الإسكندرية من أجل إعدادهم للخدمة.

مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية سوهاج يعقد اجتماعا للجان المكتب


في سياق آخر، عقد مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية سوهاج، اجتماعًا لجميع لجان المكتب، بمشاركة الأب  أنطون عياد الأب، وإرميا عياد، والأب أندراوس رفعت، والأب أبانوب كرمي.، وذلك تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

بدأ اللقاء بالصلاة مع صاحب النيافة، ثم قدم كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية مسئولية خادم التعليم المسيحي، لأنها تحتاج إلى أن يكون لنا تسليم كامل لقيادة الروح القدس.
ومن جانبه، رحب راعي الإيبارشية بالأب أندراوس رفعت، متمنيًا له خدمة مثمرة في مسئوليته الجديدة بالمكتب، ثم عرض الأب أندراوس رفعت، رؤية المكتب، خلال الفترة القادمة، موضحًا لماذا تم اختيار شعار السنة "إيمانك عنوانك"، مقدمًا الشكر، باسم مكتب التعليم المسيحي، للأب أنطون عياد، لخدمته مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، خلال الفترة الماضية.
وعقب ذلك، اجتمعت لجان المكتب، لوضع، وترتيب عمل نصف العام.
تستعد الكنائس المسيحية المختلفة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023، خلال شهري ديسمبر 2023/ ويناير 2024، وعيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع.

الانبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة معهد التربية الدينية رئيس دير الآباء اللعازريين تكوين شباب الإسكندرية

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