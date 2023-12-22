الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابات بالاختناق خلال قمع المُصلين فى وادى الجوز بالقدس المحتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال  الإسرائيلي، خلال قمعها المصلين، في وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة بالقدس  المحتلة.

قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى للجمعة الـ11 على التوالى

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد تجمع المصلون في وادي الجوز لأداء صلاة اليوم الجمعة، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من دخول المسجد الأقصى للجمعة الـ11 على التوالي، وأطلقت تجاههم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، ورشتهم بالمياه العادمة.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الصحفيين الذين تواجدوا بالمكان، من أجل تغطية الحدث، وأبعدتهم من المكان.

12 ألفا يؤدون الجمعة بالأقصى

وتمكن 12 ألف فلسطيني فقط، من دخول المسجد الأقصى، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية المشددة التي بدأت منذ الصباح الأولى بمنع المصلين من الدخول لأداء الصلاة الفجر، حيث أغلقت أبواب المسجد، ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة بمدينة القدس، سواء من أراضي العام 48 أو من أحياء القدس المحيط بها من الدخول.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت عددا من المواطنين من الوصول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، للأسبوع الـ11 على التوالي، وشددت من إجراءاتها أيضا في محيط البلدة القديمة من القدس، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة من دخولها.

 الاحتلال أغلق محيط البلدة القديمة بحواجز

وقالت محافظة القدس، في بيان صدر عنها، إن الاحتلال أغلق محيط البلدة القديمة بحواجز ونشر قوات كبيرة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

يذكر أن دعوات أطلقها نشاط مقدسيون لشد الرحال والرباط في الأقصى والصلاة فيه، حيث يتعرض لحصار، في ظل هجمة استعمارية وتهويدية كبيرة ضده.

وتشهد الآن عدة مدن عربية مظاهرات نصرة للفلسطينيين وللمطالبة بوقف الحرب الهمجية الإسرائيلية على قطاع غزة المنكوب منذ 7 أكتوبر الماضي.

الفلسطينيين حالات اختناق الإحتلال الإسرائيلي وادي الجوز القدس المحتلة المصلين

مواد متعلقة

رويترز: إسرائيل توسع هجومها على غزة قبل انعقاد مجلس الأمن

الأمم المتحدة تحث أطراف النزاع فى السودان على وقف الأعمال العدائية

التليفزيون المركزى الصينى: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 144 قتيلًا

الاحتلال يواصل اعتداءاته واعتقالاته فى مدن وقرى الضفة الغربية

الجارديان: واشنطن مستعدة لدعم قرار الأمم المتحدة المعدل فقط لتعزيز المساعدات لغزة

"الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 20 ألفًا و57 شهيدًا

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه فى غزة إلى 471 عسكريًا

جماعة الحوثي تتبنى استهداف سفينتين على ارتباط بإسرائيل.. وتهدد بضرب المزيد

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى على البرونزية

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

سعر الذهب في مصر بالمصنعية صباح الجمعة في محلات الصاغة

رسميًا.. موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر