إصابات بالاختناق خلال قمع المُصلين فى وادى الجوز بالقدس المحتلة

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعها المصلين، في وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى للجمعة الـ11 على التوالى

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد تجمع المصلون في وادي الجوز لأداء صلاة اليوم الجمعة، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من دخول المسجد الأقصى للجمعة الـ11 على التوالي، وأطلقت تجاههم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، ورشتهم بالمياه العادمة.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الصحفيين الذين تواجدوا بالمكان، من أجل تغطية الحدث، وأبعدتهم من المكان.

12 ألفا يؤدون الجمعة بالأقصى

وتمكن 12 ألف فلسطيني فقط، من دخول المسجد الأقصى، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية المشددة التي بدأت منذ الصباح الأولى بمنع المصلين من الدخول لأداء الصلاة الفجر، حيث أغلقت أبواب المسجد، ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة بمدينة القدس، سواء من أراضي العام 48 أو من أحياء القدس المحيط بها من الدخول.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت عددا من المواطنين من الوصول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، للأسبوع الـ11 على التوالي، وشددت من إجراءاتها أيضا في محيط البلدة القديمة من القدس، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة من دخولها.

الاحتلال أغلق محيط البلدة القديمة بحواجز

وقالت محافظة القدس، في بيان صدر عنها، إن الاحتلال أغلق محيط البلدة القديمة بحواجز ونشر قوات كبيرة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

يذكر أن دعوات أطلقها نشاط مقدسيون لشد الرحال والرباط في الأقصى والصلاة فيه، حيث يتعرض لحصار، في ظل هجمة استعمارية وتهويدية كبيرة ضده.

وتشهد الآن عدة مدن عربية مظاهرات نصرة للفلسطينيين وللمطالبة بوقف الحرب الهمجية الإسرائيلية على قطاع غزة المنكوب منذ 7 أكتوبر الماضي.