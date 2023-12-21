الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من البلدة القديمة فى القدس

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة إنّ الهدوء الحذر سيد الموقف في مدينة القدس المحتلة في ظل تحركات قوات الاحتلال تمهيدًا لاستقبال يوم الجمعة، والتي تبدأها في ساعات مبكرة صبيحة الجمعة.

أضافت أبوشمسية، الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان مقدسيين من البلدة القديمة، حيث يشن الاحتلال اعتقالات استباقية بحق سكان مدينة القدس، خاصة بعد ظهور دعوات مساء أمس من أهالي القدس والداخل الفلسطيني إلى ضرورة شد الرحال للأقصى تحت عنوان "مليونية الأقصى".

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه التعزيزات الشرطية بدأت تنتشر الآن في شوارع القدس المحتلة، وتحديدًا في زقاق البلدة العتيقة داخل أسوار القدس المحتلة.

وتابعت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية": "نشرت قوات الاحتلال منذ اليوم الأول لهذه الحرب وحتى يومنا هذا 5 آلاف عنصر شرطي احتياطي في مدينة القدس لتأمين منع وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، كما يمنع عليهم دخول البلدة القديمة إن لم يكونوا من سكانها، إضافة إلى تحديد الأعمار وفقًا لقانون الطوارئ المعمول به داخل القدس المحتلة". 

القاهرة الإخبارية القدس الاحتلال مليونية الأقصى

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