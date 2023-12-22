صلاة البابا تواضروس الثانى من أجل سلامة العالم (فيديو)

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقطع فيديو لصلاة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية من أجل سلامة العالم.

قدم البابا تواضروس الشكر لله، في بدء الصلاة، على نعمه الجزيلة والمتنوعة، وطلب من البابا تواضروس الثاني السلام من أجل العالم وسلام من أجل أرضنا وبلادنا وسلامة الكنيسة والخدمة في كل مكان.

كما طلب البابا تواضروس الصلاة من كل منطقة فيها صراع وحروب ونزاع وبها ضعفات وانكسارات كثيرة وأن ينزع الله كل شر من العالم، وأن يعطي الله سلامًا لكل مكان.

وكان قد عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، الاجتماع السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية في إيبارشيات بنها وقويسنا، شبرا الخيمة، شبين القناطر، حلوان، وسط الجيزة، شمال الجيزة، أطفيح، طموه، ٦ أكتوبر وأوسيم، الفيوم، بني سويف، ببا والفشن، بإجمالي ١٢ إيبارشية.

ورحب الأب القمص بيشوي شارل، سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية، في بداية اللقاء، بالحضور، تلاه شرح قدمه الأب القمص أنطونيوس صبحي لنظام وخطوات إنشاء مكتب التنمية والرعاية الاجتماعية في الإيبارشيات.

وتحدث الأب القس لوقا ماهر رؤية العمل في سكرتارية الرعاية الاجتماعية إلى جانب ما تم إنجازه حتى الآن في خدمة الرعاية الاجتماعية، وعن برامج "علم ابنك" و"بنت الملك" و"شنطة البركة".

فيما تكلمت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، عن الرؤية التي تحكم عمل المؤسسة وهي توجيه أنظار المجتمع إلى أهمية الدعم النفسي للآخرين، ونشر وترسيخ ثقافة استيعاب الإنسان "المتألم" واحترام ألمه.

بينما تحدثت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، بوزراة التخطيط والتنمية، عن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس السيسي عام ٢٠٢٠.

كما تم عرض فيلم قصير عن مشروع "علم ابنك"، حيث تم في نهاية اللقاء تكريم الطلبة المتفوقين في المرحلة الإعدادية من المشاركين في المشروع، والآباء أساقفة الإيبارشيات التي يتبعها المتفوقون.



وشدد قداسته على ضرورة أن يكون في خدمة شخص متخصص مختص بمسئولية البيانات.

وأعلن قداسة البابا عن دعم مالي، كمرحلة أولى، سيقدم لـ٣٠ إيبارشية من خلال أسقفية الخدمات، على أن يوجه هذا الدعم لمكتب التنمية الفرعي بالإيبارشية لصالح تمويل المشروعات الصغيرة.