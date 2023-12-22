الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

صلاة البابا تواضروس الثانى من أجل سلامة العالم (فيديو)

البابا تواضروس
البابا تواضروس

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقطع فيديو لصلاة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية من أجل سلامة العالم.

قدم البابا تواضروس الشكر لله، في بدء الصلاة، على نعمه الجزيلة والمتنوعة، وطلب من البابا تواضروس الثاني السلام من أجل العالم وسلام من أجل أرضنا وبلادنا وسلامة الكنيسة والخدمة في كل مكان.

كما طلب البابا تواضروس الصلاة من كل منطقة فيها صراع وحروب ونزاع وبها ضعفات وانكسارات كثيرة وأن ينزع الله كل شر من العالم، وأن يعطي الله سلامًا لكل مكان.

وكان قد عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، الاجتماع السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية في إيبارشيات بنها وقويسنا، شبرا الخيمة، شبين القناطر، حلوان، وسط الجيزة، شمال الجيزة، أطفيح، طموه، ٦ أكتوبر وأوسيم، الفيوم، بني سويف، ببا والفشن، بإجمالي ١٢ إيبارشية.

ورحب الأب القمص بيشوي شارل، سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية، في بداية اللقاء، بالحضور، تلاه شرح قدمه الأب القمص أنطونيوس صبحي لنظام وخطوات إنشاء مكتب التنمية والرعاية الاجتماعية في الإيبارشيات.

وتحدث الأب القس لوقا ماهر رؤية العمل في سكرتارية الرعاية الاجتماعية إلى جانب ما تم إنجازه حتى الآن في خدمة الرعاية الاجتماعية، وعن برامج "علم ابنك" و"بنت الملك" و"شنطة البركة".

فيما تكلمت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، عن الرؤية التي تحكم عمل المؤسسة وهي توجيه أنظار المجتمع إلى أهمية الدعم النفسي للآخرين، ونشر وترسيخ ثقافة استيعاب الإنسان "المتألم" واحترام ألمه.

بينما تحدثت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، بوزراة التخطيط والتنمية، عن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس السيسي عام ٢٠٢٠.

كما تم عرض فيلم قصير عن مشروع "علم ابنك"، حيث تم في نهاية اللقاء تكريم الطلبة المتفوقين في المرحلة الإعدادية من المشاركين في المشروع، والآباء أساقفة الإيبارشيات التي يتبعها المتفوقون.

وشدد قداسته على ضرورة أن يكون في خدمة شخص متخصص مختص بمسئولية البيانات.

وأعلن قداسة البابا عن دعم مالي، كمرحلة أولى، سيقدم لـ٣٠ إيبارشية من خلال أسقفية الخدمات، على أن يوجه هذا الدعم لمكتب التنمية الفرعي بالإيبارشية لصالح تمويل المشروعات الصغيرة.

المركز الإعلامي للكنيسة قداسة البابا تواضروس سلامة العالم السلام من أجل العالم للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

مواد متعلقة

رؤساء كنائس القدس فى رسالة عيد الميلاد: نستنكر جميع الأعمال العنيفة وندعو لوقفها

المطران عطا الله حنا: رسالة الميلاد الحقيقية تضيع وتختفي وسط المهرجانات

مطران نقادة وأسقفي أسيوط والمحرق يترأسان ذكري السنوية الأولى للأنبا كيرلس

بطريرك الروم الأرثوذكس في رسالة عيد الميلاد: السلام بسير جنبا إلى جنب مع العدالة

نص رسالة بطريرك الكنيسة السريانية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

استعدادا لعيد الميلاد.. المطران شامي يشارك في سهرة روحية بكنيسة مريم سيدة السلام

اليوم.. إيبارشية نجع حمادي تحيي الذكرى الأولى لرحيل الأنبا كيرلس

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بنجاح الاستحقاق الرئاسى 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى على البرونزية

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

رسميًا.. موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس

سعر الذهب في مصر بالمصنعية صباح الجمعة في محلات الصاغة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر