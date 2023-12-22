استشارى علم نفس تربوى: التوتر يقلل من تفكير الأبناء (فيديو)

قالت الدكتورة شيماء هلال استشاري علم النفس التربوي، إن التوتر يقلل من تفكير الأبناء، لذا يجب الكف عن الحديث دائما على الاختبارات، وتعتبر هذه الطريقة هي الأسهل لتأهيل الأبناء للامتحانات، ويجب الاهتمام بالاستيعاب وليس الامتحان نفسه، حتى يساعد الطالب على التحصيل الدراسي بشكل جيد.

التوتر أمر سلبى ونوع من الاضطراب أو القلق

وأضافت “هلال” خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن التوتر أمر سلبي، وهو نوع من الاضطراب أو القلق، ويوحي بعدم التكيف أو الهدوء التام مع الموقف، وهو شىء خاطئ تمامًا.

ونوهت استشاري علم النفس التربوي إلى أنه يجب وضع نظام للدراسة منذ بداية العام، فلا يجب حشو عقل الطفل بكم هائل من المعلومات، خلال فترة قصيرة تسبق الامتحان، لذا يجب العمل على مفهوم الالتزام، وهو أفضل طريقة لتأهيل الشخص في كل محطات حياته.

وتابعت: "الطالب لازم يعرف إن مهنته الدراسة، وإن في وقت للمذاكرة ووقت للعب وهكذا".