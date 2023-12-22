للحد من انتشاره.. ضوابط الوقاية من متحور كورونا الجديد

كشفت منظمة الصحة العالمية مجموعة نصائح طبية للحد من انتشار متحور كورونا الجديد JN.1.

متحور كورونا الجديد

وصنفت منظمة الصحة العالمية، متحور كورونا الجديد على أنه نوع مختلف ويتطلب الاهتمام، مع الأخذ في الاعتبار أنه سريع الانتشار، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مثل هذه السلالات تثير قلقًا للبلدان للتحقيق فيها والبحث عنها.

وتزامنًا مع اهتمام المواطنين بكل ما يخص تفاصيل متحور كورونا الجديد JN.1، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية الطرق الوقائية للحد من انتشار متحور كورونا الجديد JN.1 ولحمايتك وحماية اسرتك من الإصابه.

نصائح للوقاية من متحور كورونا الجديد JN.1

قدمت منظمة الصحة العالمية، الكثير من النصائح للحد من انتشار متحور كورونا الجديد في البلاد إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - ارتدِ كمامة عندما تكون في أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية.

2 - حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.

3 - احرص على تحسين التهوية.

4 - احرص على الآداب التنفسية، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

5 - واظب على تنظيف يديك.

6 - احرص على متابعة التطعيمات ضد كورونا والإنفلونزا، لا سيّما إذا كنتَ مُعرضًا بشدة لخطر الإصابة بالاعتلال الشديد.

7 - مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

8 - احرص على الخضوع للفحص إذا ظهرتَ عليك أعراض، أو إذا كنتَ خالطتَ شخصًا مصابًا بفيروس كورونا أو بالإنفلونزا.

وتنصح منظمة الصحة العالمية العاملين الصحيين والمرافق الصحية بما يلي:

- تعميم ارتداء الكمامات في المرافق الصحية، وكذلك ارتداء الكمامات المناسبة وأقنعة التنفس وغيرها من معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية للمرضى المصابين بعدوى كورونا المشتبه فيها والمؤكدة.

- تحسين التهوية في المرافق الصحية.

ضوابط الوقايه من متحور كورونا الجديد JN.1

أعراض متحور كورونا الجديد

كشفت منظمة الصحة عن أعراض متحور كورونا الجديد، ومنها الحمى والسعال والإعياء،واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.