الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للحد من انتشاره.. ضوابط الوقاية من متحور كورونا الجديد

كورونا الجديد
كورونا الجديد

كشفت منظمة الصحة العالمية مجموعة نصائح طبية للحد من انتشار متحور كورونا الجديد JN.1.

متحور كورونا الجديد

وصنفت منظمة الصحة العالمية، متحور كورونا الجديد على أنه نوع مختلف ويتطلب الاهتمام، مع الأخذ في الاعتبار أنه سريع الانتشار، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مثل هذه  السلالات تثير قلقًا للبلدان للتحقيق فيها والبحث عنها.

وتزامنًا مع اهتمام المواطنين بكل ما يخص تفاصيل متحور كورونا الجديد JN.1، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية الطرق الوقائية للحد من انتشار متحور كورونا الجديد JN.1 ولحمايتك وحماية اسرتك من الإصابه.

txt

طرق الوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا (فيديو)

نصائح للوقاية من متحور كورونا الجديد JN.1

قدمت منظمة الصحة العالمية، الكثير من النصائح للحد من انتشار متحور كورونا الجديد في البلاد إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - ارتدِ كمامة عندما تكون في أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية.

2 - حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.

3 - احرص على تحسين التهوية.

4 - احرص على الآداب التنفسية، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

5 - واظب على تنظيف يديك.

6 - احرص على متابعة التطعيمات ضد كورونا والإنفلونزا، لا سيّما إذا كنتَ مُعرضًا بشدة لخطر الإصابة بالاعتلال الشديد.

7 - مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

8 - احرص على الخضوع للفحص إذا ظهرتَ عليك أعراض، أو إذا كنتَ خالطتَ شخصًا مصابًا بفيروس كورونا أو بالإنفلونزا.

وتنصح منظمة الصحة العالمية العاملين الصحيين والمرافق الصحية بما يلي:

- تعميم ارتداء الكمامات في المرافق الصحية، وكذلك ارتداء الكمامات المناسبة وأقنعة التنفس وغيرها من معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية للمرضى المصابين بعدوى كورونا المشتبه فيها والمؤكدة.

- تحسين التهوية في المرافق الصحية.

ضوابط الوقايه من متحور كورونا الجديد JN.1

أعراض متحور كورونا الجديد

كشفت منظمة الصحة عن أعراض متحور كورونا الجديد،  ومنها الحمى والسعال والإعياء،واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

متحور كورونا كورونا الجديد كورونا انتشار متحور كورونا متحور كورونا الجديد JN 1 تفاصيل متحور كورونا اعراض متحور كورونا الجديد متحور كورونا الجديد

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى على البرونزية

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

رسميًا.. موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس

سعر الذهب في مصر بالمصنعية صباح الجمعة في محلات الصاغة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر