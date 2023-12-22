الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طرق الوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا (فيديو)

متحور كورونا
متحور كورونا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول طرق الوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا.

طرق الوقاية من المتحور الجديد:

- تنظيم الجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررًا من الإصابة.

- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

- التهوية الجيدة وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.

- مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.

- الحرص على الخضوع للفحص في حال ظهور أي أعراض.

- الالتزام بأداب التعامل مع الآخرين عند العطس أو السعال.

- الاهتمام بالتغذية الجيدة لرفع الحالة المناعية.

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