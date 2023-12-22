طرق الوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول طرق الوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا.
طرق الوقاية من المتحور الجديد:
- تنظيم الجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررًا من الإصابة.
- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.
- التهوية الجيدة وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.
- مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.
- الحرص على الخضوع للفحص في حال ظهور أي أعراض.
- الالتزام بأداب التعامل مع الآخرين عند العطس أو السعال.
- الاهتمام بالتغذية الجيدة لرفع الحالة المناعية.