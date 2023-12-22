الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط قائد سيارة تسبب فى وفاة مواطن بالمقطم

ضبط شخص
ضبط شخص

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على قائد سيارة صدم طالبًا، وأحدث إصابات أدت إلى وفاته في المقطم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق. 

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبيّن أنه حال سير دراجة نارية "سارية التراخيص" قيادة "طالب - مقيم بدائرة القسم" بالطريق محل البلاغ، اصطدمت بها من الخلف سيارة ولاذت بالفرار.

ونتج عن ذلك إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ووفاته متأثرًا بإصاباته، وبسؤال والد المتوفي أيد ما سبق واتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجله. 

وبإجراء التحريات واستخدام الأساليب الفنية الحديثة، تبيَّن أن السيارة المُشار إليها قيادة وملك "سائق - مقيم بدائرة القسم" وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل هروبه خشية ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قائد سيارة سيارة تصدم مواطن وفاة مواطن في المقطم مباحث المقطم امن القاهرة

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