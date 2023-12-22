الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على صاحب مكتب سفريات بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على صاحب مكتب سفريات لقيامه بالنصب على المواطنين بجمع منهم أموال بحجة تسفيرهم لأداء العمرة ولم يوفى بذلك واستولى منهم على مبالغ مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بورود عدة بلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب من قبل صاحب مكتب سفريات بقيامة بالاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم لأداء مناسك العمرة ولم يلتزم بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

كما ألقت مباحث مركز الخانكة القبض على 3 مسجلين خطر يديرون بؤرة إجرامية للاتجار فى المخدرات وبحوزتهم اسلحة نارية وبيضاء وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مكتب سفريات امن القليوبية النصب علي المواطنين الأجهزة الأمنية ضبط نصاب

مواد متعلقة

تعطل حركة المرور بالطريق الدائرى بسبب انقلاب سيارة محملة بالسيراميك

محافظ القليوبية يتابع توافر السلع فى "الهايبرات" والسلاسل الغذائية بالخانكة والعبور

"نوعية بنها" تحصد المراكز الأولى في مسابقة المراسل التليفزيوني

سقوط 5 تجار مخدرات أثناء صفقة حشيش بالقليوبية

القبض على 3 تجار مخدرات فى القليوبية

محافظ القليوبية يوجه بتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السكر بأسعار مخفضة

محافظ القليوبية يتابع منافذ بيع السلع الغذائية بشبرا الخيمة

ولادة متعسرة فى 5 ساعات.. فريق طبى ينقذ بقرة وجنينها من الموت بالقليوبية

الأكثر قراءة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

عاجل.. كشفت كذب الأرقام الرسمية.. الجارديان: 5000 عسكرى حصيلة خسائر إسرائيل بحرب غزة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

بدء النوة بالإسكندرية.. أمطار غزيرة و186 سيارة ومُعدة لمواجهة الطوارئ (صور)

تفاصيل إيرادات فيلم "أبو نسب" في أول أيام عرضه للجمهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر