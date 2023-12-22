القبض على صاحب مكتب سفريات بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على صاحب مكتب سفريات لقيامه بالنصب على المواطنين بجمع منهم أموال بحجة تسفيرهم لأداء العمرة ولم يوفى بذلك واستولى منهم على مبالغ مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بورود عدة بلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب من قبل صاحب مكتب سفريات بقيامة بالاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم لأداء مناسك العمرة ولم يلتزم بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

كما ألقت مباحث مركز الخانكة القبض على 3 مسجلين خطر يديرون بؤرة إجرامية للاتجار فى المخدرات وبحوزتهم اسلحة نارية وبيضاء وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.