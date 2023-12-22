الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مبادرة "الوعي حياة" في مراكز الشباب بدمياط

مبادرة الوعي حياة
مبادرة "الوعي حياة" بمحافظة دمياط

قال الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إن مديرية الشباب والرياضة تواصل دورها في نشر التوعية الثقافية من خلال مبادرة "الوعي حياة" بمحافظة دمياط، حيث تواصل وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف (مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية) ومديرية الشباب والرياضة بدمياط (إدارة الشباب) تنفيذ ندواتها التثقيفية بمركز شباب مدينة دمياط بمشاركة ١٠٠ عضو من فتيات وشباب أندية الفتاة والتطوع بمحافظة دمياط.

وتناول المحاضرون عدة محاور أبرزها أهمية الوعي في حياة الفرد وتأثيره على اتخاذ القرارات الصحيحة وطبيعه العلاقة بين الوعي والتنمية الشخصية والمهنية، أثر الوعي في استقامة الإنسان وكيف يؤثر الوعي في سلوكيات الفرد والحفاظ على الأخلاق القيمة، وتحقيق الاستقامة الشخصية والمساهمة في بناء مجتمع أخلاقي، بالإضافة إلى أهمية الوعي الوطني في تعزيز الإنتماء والمسؤولية تجاه الوطن، عوضًا عن دور الوعي في تحصين المجتمع ضد التحديات والتهديدات المختلفة وتعزيز القدرة على التكيف والتحمل في وجه التحديات.

دور التعليم في تعزيز الوعي

وفي ختام الندوة، تعرف المشاركين على دور التعليم في تعزيز الوعي وتطوير التفكير النقدي، وكيف يمكن تكامل الوعي مع عمليات التعلم والتطوير الشخصي وتأثيره على السلوك الفردي والجماعي بطريقة إيجابية ومن أهمها الالتزام بالآداب العامة والسلوكيات المجتمعية، مما يسهم في بناء مجتمع يسوده التعاون والاحترام وينعكس بدوره في تعزيز الاستقرار والتسامح في المجتمعات.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير  المديرية، حيث تم الإعلان عن انطلاق مبادرة الوعي حياة في كل مراكز الشباب في محافظة دمياط بمشاركة الشباب على مستوى محافظة دمياط وبالتنسيق إدارات الشباب والرياضة في دمياط.

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