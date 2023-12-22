الأهلي في المونديال| برنامج الفريق قبل مباراة أوراوا الياباني اليوم

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج الفريق، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ برنامج الأهلي في العاشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار ثم تؤدي البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

كولر: أمامنا فرصة للتتويج ببرونزية مونديال الأندية

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، إن فريقه أمامه فرصة ‏للتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بالفوز على أوراوا الياباني.

وأضاف "كولر" في تصريحاته على هامش تدريبات الفريق الأخيرة: هدفنا التتويج بالميدالية البرونزية وهو هدف المنافس أيضًا، الفريقان خاضا ‏لقاءين في كأس العالم للأندية إلى الآن وظهرا بشكل جيد. حققنا الفوز في المباراة الأولى أمام ‏اتحاد جدة، وخسرنا في المباراة الثانية أمام فلومينينسي في نصف نهائي البطولة، رغم أننا كنا ‏الأقرب للفوز.‏

وطالب المدير الفني لاعبيه ببذل أقصى جهد خلال مباراة أوراوا الياباني، لتحقيق الفوز والتتويج ‏بالميدالية البرونزية.‏

وشدد "كولر" على أن لاعبي الفريق يحتاجون إلى المزيد من التركيز أمام المرمى، وأن يكون ‏هناك شراسة من أجل التسجيل للفوز بالمباراة.، وأوضح أن علاج إهدار الفرص أمام المرمى يحتاج إلى المزيد من الوقت و‏التدريبات المستمرة.‏