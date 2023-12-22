الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي في المونديال| برنامج الفريق قبل مباراة أوراوا الياباني اليوم

برنامج الاهلى اليوم
برنامج الاهلى اليوم

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  برنامج الفريق، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ برنامج الأهلي في العاشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار ثم تؤدي البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

كولر: أمامنا فرصة للتتويج ببرونزية مونديال الأندية

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، إن فريقه أمامه فرصة ‏للتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بالفوز على أوراوا الياباني.

وأضاف "كولر" في تصريحاته على هامش تدريبات الفريق الأخيرة: هدفنا التتويج بالميدالية البرونزية وهو هدف المنافس أيضًا، الفريقان خاضا ‏لقاءين في كأس العالم للأندية إلى الآن وظهرا بشكل جيد. حققنا الفوز في المباراة الأولى أمام ‏اتحاد جدة، وخسرنا في المباراة الثانية أمام فلومينينسي في نصف نهائي البطولة، رغم أننا كنا ‏الأقرب للفوز.‏

وطالب المدير الفني لاعبيه ببذل أقصى جهد خلال مباراة أوراوا الياباني، لتحقيق الفوز والتتويج ‏بالميدالية البرونزية.‏

وشدد "كولر" على أن لاعبي الفريق يحتاجون إلى المزيد من التركيز أمام المرمى، وأن يكون ‏هناك شراسة من أجل التسجيل للفوز بالمباراة.، وأوضح أن علاج إهدار الفرص أمام المرمى يحتاج إلى المزيد من الوقت و‏التدريبات المستمرة.‏

برنامح الاهلى اليوم مباراة الاهلى وأوراو اليابان مونديال الاندية الاهلى الجهاز الفنى للاهلى

مواد متعلقة

قبل موقعة "برونزية المونديال".. تاريخ مواجهات الأهلى مع الأندية اليابانية

الأهلى فى المونديال.. أفشة: مواجهة أوراوا اليابانى صعبة.. وننتظر مؤازرة الجماهير

الأهلى فى المونديال|مران ختامى للفريق قبل مباراة أوراوا اليابانى.. غدًا

الزمالك بزيه التقليدى أمام ساجرادا بالكونفدرالية

فلومينينسى البرازيلى يتفوق على الأهلى 3 مرات فى القيمة التسويقية

الأهلى يرتدى القميص الرمادى والشورت النبيتى فى نصف نهائى المونديال

مرتجى: نخوض المونديال فى بلدنا الثانى وتعلمنا من الرموز الحفاظ على مبادئ ‏الأهلى

مرتجى: الأهلى قادر على الصعود لنهائى المونديال وكولر يبحث عن تحقيق مجد شخصى

الأكثر قراءة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

عاجل.. كشفت كذب الأرقام الرسمية.. الجارديان: 5000 عسكرى حصيلة خسائر إسرائيل بحرب غزة

تفاصيل إيرادات فيلم "أبو نسب" في أول أيام عرضه للجمهور

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر