أستاذ علوم سياسية: تصريحات شكري تعكس حرص مصر بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات وزير الخارجية سامح شكري تعكس حرص مصر وأولوياتها فيما يتعلق بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، الذي يتعرض لمأساة غير مسبوقة.

وأضاف أحمد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لقصف شامل وعدوان كامل غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة والقديمة، حيث يتم استهداف المنشآت المدنية، وقتل النساء والأطفال، ومنع الماء والطعام والدواء والوقود عن سكان القطاع في ظل الظروف المناخية القاسية.

مصر حشدت الدبلوماسية الدولية والرأي العام الدولي للضغط لإدخال المزيد من المساعدات الإغاثية

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الدبلوماسية المصرية تحركت منذ اليوم الأول في السابع من أكتوبر الماضي في المسار الإنساني، لتخفيف المعاناة وإدخال المساعدات الإنسانية، معقبًا: "مصر نجحت عبر دبلوماسيتها النشطة في إدخال المساعدات رغم التعنت والعقبات الإسرائيلية المتكررة".

وأوضح أن مصر حشدت الدبلوماسية الدولية والرأي العام الدولي والمواقف المختلفة من أجل الضغط لإدخال المزيد من المساعدات الإغاثية، وتحركت مصر على مستوى مجلس الأمن الدولي، حيث تقدمت مع الدول الأشقاء بدعوى لوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات.