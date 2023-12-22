اليوم.. إيبارشية نجع حمادي تحيي الذكرى الأولى لرحيل الأنبا كيرلس

يترأس أعضاء اللجنة البابوية لإيبارشية نجع حمادي، وهم الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء بالمحرق، والأنبا بيمن مطران نقادة، والأنبا يؤانس اسقف أسيوط، صباح اليوم الجمعة، إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس.

وقالت إيبارشية نجع حمادي، إنه سوف تقام صلوات الذكرى الأولى لرحيل الانبا كيرلس أسقف نجع حمادي صباح يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، بدير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي.

ومن جهته تزين دير الأنبا بضابا بنجع حمادي أستعدادًا لإنطلاق قداس الذكرى الأولى لرحيل أسقف نجع حمادي

أقدم مطارنة الصعيد

وكان قد رحل فجر 22 ديسمبر 2022 الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

ويعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ أكثر من 45 عامًا.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد أصدرقرارًا بابويًا بشأن إيبارشية نجع حمادي.

وقال البابا تواضروس الثاني، في نص قراره رقم 18 لعام 2021، إنه نظرًا للظـروف الصحيـة التـي يمـر بهـا نيافـة الأنبـا كيرلـس أسـقف نجـع حمـادي وتوابعهـا، وبعـد الاجتمـاع مـع مجمـع كهنـة الإيبارشـية لدراسـة الوضـع الرعـوي، تقـرر تشـكيل لجنـة مـن ثـلاثة مـن الأساقفة وهم، الأنبا بيمن أسـقف نقـادة وقـوص، والأنبا يوأنـس أسـقف أسـيوط، والأنبا بيجـول أسـقف ورئيـس ديـر المحـرق، لإدارة الإيبارشية ومساعدة الأب الأسقف والإشراف الكامل رعويًا وماليًا وإداريًا علـى جميع كنائس الإيبارشية ومرافقهـا والديـر مـع تقديـم تقريـر شـهري عـن أعمالها.

وكان قد قال البابا تواضروس الثاني في عظة له عقب رحيل الأنبا كيرلس، "في فترة تعب نيافته أقمت لجنة من ثلاث آباء أساقفة موجودين بالقرب من المكان، ليستطيعوا أن يساعدوا الأنبا كيرلس في إدارة الإيبارشية، وطبعًا بعد رحيله ونياحته يبقى الآباء الثلاثة هناك في إدارة الإيبارشية، لحين ترتيب خدمتها في المستقبل، وحصر كل شيء فيها، وتقديم تقارير عن الخدمة وعن العمل وعن الآباء وعن الخدام والخادمات، بحيث أننا نرسم صورة للإيبارشية، ونصلى إن ربنا يختار لها راعيًا صالحًا."

جانب من أستعدادات دير الأنبا بضابا

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