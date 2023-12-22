الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. إيبارشية نجع حمادي تحيي الذكرى الأولى لرحيل الأنبا كيرلس

ذكري الأنبا كيرلس
ذكري الأنبا كيرلس

يترأس أعضاء اللجنة البابوية لإيبارشية نجع حمادي، وهم الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء بالمحرق، والأنبا بيمن مطران نقادة، والأنبا يؤانس اسقف أسيوط، صباح اليوم الجمعة، إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس.

وقالت إيبارشية نجع حمادي، إنه سوف تقام صلوات الذكرى الأولى لرحيل الانبا كيرلس أسقف نجع حمادي صباح يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، بدير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي. 

 

ومن جهته تزين دير الأنبا بضابا بنجع حمادي أستعدادًا لإنطلاق قداس الذكرى الأولى لرحيل أسقف نجع حمادي

أقدم مطارنة الصعيد

وكان قد رحل فجر 22 ديسمبر 2022 الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

ويعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ أكثر من 45 عامًا.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية،  قد أصدرقرارًا بابويًا بشأن إيبارشية نجع حمادي.

وقال البابا تواضروس الثاني، في نص قراره رقم 18 لعام 2021، إنه نظرًا للظـروف الصحيـة التـي يمـر بهـا نيافـة الأنبـا كيرلـس أسـقف نجـع حمـادي وتوابعهـا، وبعـد الاجتمـاع مـع مجمـع كهنـة الإيبارشـية لدراسـة الوضـع الرعـوي، تقـرر تشـكيل لجنـة مـن ثـلاثة مـن الأساقفة وهم، الأنبا بيمن أسـقف نقـادة وقـوص، والأنبا يوأنـس أسـقف أسـيوط، والأنبا بيجـول أسـقف ورئيـس ديـر المحـرق، لإدارة الإيبارشية ومساعدة الأب الأسقف والإشراف الكامل رعويًا وماليًا وإداريًا علـى جميع كنائس الإيبارشية ومرافقهـا والديـر مـع تقديـم تقريـر شـهري عـن أعمالها.

وكان قد قال البابا تواضروس الثاني في عظة له عقب رحيل الأنبا كيرلس، "في فترة تعب نيافته أقمت لجنة من ثلاث آباء أساقفة موجودين بالقرب من المكان، ليستطيعوا أن يساعدوا الأنبا كيرلس في إدارة الإيبارشية، وطبعًا بعد رحيله ونياحته يبقى  الآباء الثلاثة هناك في إدارة الإيبارشية، لحين ترتيب خدمتها في المستقبل، وحصر كل شيء فيها، وتقديم تقارير عن الخدمة وعن العمل وعن الآباء وعن الخدام والخادمات، بحيث أننا نرسم صورة للإيبارشية، ونصلى إن ربنا يختار لها راعيًا صالحًا."

جانب من أستعدادات دير الأنبا بضابا

412375094_7714994555181315_3192426596227362676_n
412375094_7714994555181315_3192426596227362676_n
412629391_7714994711847966_2744750896660051996_n
412629391_7714994711847966_2744750896660051996_n
413796008_7714994568514647_2813215688476608318_n
413796008_7714994568514647_2813215688476608318_n
أعضاء اللجنة البابوية لإيبارشية نجع حمادي الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي إيبارشية نجع حمادي

مواد متعلقة

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بنجاح الاستحقاق الرئاسى 2024

موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بمناسبة عيد القيامة المجيد لعام 2024

في رسالته للعيد.. البطريرك يوحنا العاشر: نسأله السلام من أجل فلسطين وغزة النازفة

البابا فرنسيس يتحدث عن ضرورة التأمل في المذود والاندهاش أمام سر الميلاد

رئيس "الإنجيلية" يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتوليه منصب أمير الكويت

المطران عطا الله حنا: الآلام والأحزان والمعاناة في غزة يجب أن تتوقف سريعا

الأنبا ساويرس يترأس الاحتفال بعشية عيد "ساويرس الأنطاكي" بالخطاطبة

موعد انطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة وفقًا لمجلس كنائس الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تستهدف مدينة إيلات

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

سعر الذهب اليوم 22- 12- 2023 فى مصر بالجنيه المصرى

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر