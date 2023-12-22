الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكرون: هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر "تهديد غير مقبول"

ماكرون
ماكرون

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر "تهديد غير مقبول".

وقال ماكرون أمام عسكريين فرنسيين منتشرين في الأردن، إنه في هذه المنطقة التي تعد أساسية للنقل البحري العالمي فإن "التهديد الذي يشكله الحوثيون على حرية الملاحة أمر غير مقبول".

وأشاد الرئيس الفرنسي بـ"الدور المحوري" الذي أدته البحرية الفرنسية في الأيام الأخيرة لمواجهة تهديد الحوثيين في البحر الأحمر.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، إطلاق الولايات المتحدة عملية أمنية متعددة الجنسيات، لتأمين التجارة في البحر الأحمر.

وأفاد أوستن، الذي يزور البحرين التي تستضيف مقر قيادة الأسطول الأميريكي في الشرق الأوسط، بأن الدول المشاركة في العملية تضم بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا.

ونقلت رويترز عن وزير الدفاع الأميركي قوله في بيان "هذا تحد دولي يتطلب عملًا جماعًيا"، معلنًا عن إطلاق مبادرة "حارس الازدهار".

وخلال اجتماع عُقد عبر الإنترنت مع وزراء من أكثر من 40 دولة، دعا أوستن الدول الأخرى إلى المساهمة وندد "بأفعال الحوثيين المتهورة".

وكثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة التي بدأوها الشهر الماضي على السفن الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر، ردًا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة.

وأجبرت الهجمات التي وقعت هذا الأسبوع شركة النفط البريطانية الكبرى "بي.بي" وغيرها من شركات الشحن مثل "ميرسك" الدنماركية على تغيير مسار الشحنات التي تمر عادة عبر قناة السويس، لتدور حول رأس الرجاء الصالح، مما زاد من الوقت والتكاليف.

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