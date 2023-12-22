الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أنجولا تعلن انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"

أوبك
أوبك

قال ديامانتينو أزفيدو، وزير النفط الأنجولى، إن بلاده ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لأن عضويتها لا تخدم مصالحها.

وتنتج أنجولا التى انضمت إلى أوبك في 2007 نحو 1.1 مليون برميل من النفط يوميًا، مقارنة مع 28 مليون برميل يوميًا تنتجها المجموعة بأكملها.

وقال أزفيدو للتلفزيون الحكومي، إن قرار المغادرة جاء لأن عضوية أوبك لا تخدم مصالح أنجولا، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وواصلت أسعار النفط خسائرها بعد هذا النبأ، إذ انخفض خام برنت بأكثر من دولار إلى 78.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش.

في نهاية نوفمبر، أبدت أنجولا ونيجيريا عدم رضاهما عن حصصهما خلال الاجتماع الوزاري الأخير لتحالف أوبك+ الذى تم تأجيله لعدة أيام.

وتأسست منظمة أوبك عام 1960، وتجمع 13 عضوًا بقيادة السعودية، وشكلت تحالف أوبك+ عام 2016 مع عشر دول أخرى من بينها روسيا بهدف الحد من العرض ودعم أسعار النفط في مواجهة التحديات التي تفرضها المنافسة الأمريكية.

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