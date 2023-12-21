عاجل.. الفصائل الفلسطينية: مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين فى غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، كما تمكنت من استهداف 720 آلية إسرائيلية منذ بدء العـدوان البري، وذلك في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكدت الفصائل الفلسطينية، على رسالتها بشأن أسرى الاحتلال في غزة قائلة: "إنّ العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان والذهاب للتبادل".

استهداف جنود الاحتلال

وأعلنت الفصائل الفلسطينية أيضًا، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال شمالي خان يونس.