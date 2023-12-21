الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. الفصائل الفلسطينية: مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين فى غزة

غزة
غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، كما تمكنت من استهداف 720 آلية إسرائيلية منذ بدء العـدوان البري، وذلك في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكدت الفصائل الفلسطينية، على رسالتها بشأن أسرى الاحتلال في غزة قائلة: "إنّ العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان والذهاب للتبادل".

استهداف جنود الاحتلال 

وأعلنت الفصائل الفلسطينية أيضًا، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال شمالي خان يونس.

الفصائل الفلسطينية المحتجزين الإسرائيليين القاهرة الإخبارية المقاومة جرائم الاحتلال الصهيونى

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. الفصائل الفلسطينية: مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين فى غزة

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة للبيع والشراء بالمصنعية

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر