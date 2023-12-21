الفصائل الفلسطينية: استهداف مجموعة من جنود الاحتلال شمالى خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال شمالي خان يونس، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

تصريحات جيش الاحتلال

وكان قد أعلن متحدث جيش الاحتلال في تصريحات سابقة له، أن قوات الاحتلال تواصل تعميق العمليات البرية بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يدعم بقوة جنوده في المعارك التي يخوضونها في قطاع غزة.