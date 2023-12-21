الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفصائل الفلسطينية: استهداف مجموعة من جنود الاحتلال شمالى خان يونس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال شمالي خان يونس، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

تصريحات جيش الاحتلال 

وكان قد أعلن متحدث جيش الاحتلال في تصريحات سابقة له، أن قوات الاحتلال تواصل تعميق العمليات البرية بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يدعم بقوة جنوده في المعارك التي يخوضونها في قطاع غزة.

الفصائل الفلسطينية المقاومة الحرب بفلسطين جرائم الاحتلال الصهيونى

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