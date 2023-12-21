الهلال يسحق أبها بسباعية ويعزز صدارته للدوري السعودي

سحق الهلال ضيفه أبها 7/ صفر، الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 13 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، الذي يواجه الاتفاق غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم الهلال عن طريق سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 72 أضاف سالم الدوسري الهدف الثالث للهلال، وبعده بسبع دقائق سجل ميلنكوفيتش سافيتش هدفه الشخصي الثاني والرابع للهلال، فيما سجل محمد كنو الهدف الخامس في الدقيقة 82.

في الدقيقة 86 سجل روبن نيفيز الهدف السادس، فيما اختتم سافيتش مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثالث له والسابع للهلال في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبدأ اللقاء بضغط من جانب الهلال، الذي بدأ المباراة بهجوم على مرمى أبها من أجل تسجيل هدف مبكر في شباكه.

ورغم كثرة الحلول الهجومية في فريق الهلال، متمثلة في الصربي ألكساندر ميتروفيتش وسالم الدوسري والبرازيلي ميتشال رودريجيز، فإن أول الفرص الخطيرة في المباراة كانت من نصيب أبها، الذي سدد لاعبه زكريا سامي كرة قوية الدقيقة الخامسة،لكن المغربي ياسين بونو حارس الهلال تصدى لها.

ورد الهلال بمحاولة في الدقيقة 13 عن طريق ميتروفيتش، الذي سدد كرة هزت الشباك الخارجية لمرمى أبها.

ولم ينتظر الهلال طويلا حتى سجل هدفه الأول عن طريق لاعب الوسط سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، الذي تلقى تمريرة بالرأس من ياسر الشهراني، ليسدد الكرة في شباك سبريان تاتاروشانو حارس أبها في الدقيقة 18.

وحصل الهلال على ضربة جزاء في الدقيقة 25، سجل منها ميتروفيتش الهدف الثاني.

وحاول الهلال إضافة الهدف الثالث عن طريق مالكوم في الدقيقة 32، الذي سدد كرة قوية لكن محاولاته علت عارضة حارس أبها.

وارتطمت تسديدة متروفيتش بالقائم لتضيع على الهلال فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 37.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الهلال بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول الهلال تسجيل الهدف الثالث، لكن سوء الحظ والتسرع في إنهاء الهجمات، حالا دون حدوث ذلك.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 72 ليسجل الهدف الثالث عن طريق سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة من ميشال رودريجيز داخل منطقة الجزاء، ليضعها في الشباك مباشرة.

وواصل الهلال تألقه في المباراة واستمر هجومه في صنع الفرص الخطيرة، وأسفر ذلك عن تسجيله الهدف الرابع عن طريق ميلنكوفيتش سافيتش، الذي تلقى كرة عرضية من ميتروفيتش، ليضعها في الشباك بتسديدة قوية في الدقيقة 79.

وسجل محمد كنو الهدف الخامس للهلال في الدقيقة 82، حيث توغل بالكرة داخل منطقة جزاء أبها، وسدد كرة لم يتمكن حارس الفريق الضيف من التعامل لتسكن شباكه.

وفي الدقيقة 87 سجل الهلال الهدف السادس بضربة حرة مباشرة نفذها روبن نيفيز ببراعة في الشباك، ليواصل الهلال سيطرته على المباراة.

وسجل ميلنكوفيتش سافيتش الهدف الثالث له والسابع للهلال، حينما تلقى كرة عرضية ليضعها بضربة رأس في الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز الهلال 7 / صفر.

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