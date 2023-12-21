الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قبرص: ننتظر الضوء الأخضر من إسرائيل لإرسال حزمة من المساعدات الإنسانية

غزة
غزة

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس اليوم الخميس، إن حكومته تنتظر الضوء الأخضر من إسرائيل لإرسال حزمة من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها قطاع غزة بشدة.

وتأتي تصريحاته بعد يومين من المحادثات بين المسؤولين القبارصة والإسرائيليين لصياغة مبادرة اقترحتها الجمهورية الجزيرة لأول مرة في نوفمبر. 

قال خريستودوليدس: “ونحن في انتظار الموافقة النهائية من إسرائيل، نحن جاهزون”. 

سفينة دعم بحرية تحمل طناً من الإمدادات 

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وتحمل سفينة الدعم البحرية البريطانية، RFA Lyme Bay، 90 طنًا من الإمدادات، بما في ذلك المساعدات الطبية، وغادرت ميناء لارنكا متجهة إلى غزة، على بعد 385 كيلومترًا.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية  فأن السفينة تنتظر في المياه الدولية منذ رفض السماح لها بالرسو بالقرب من غزة.

وقال خريستودوليدس إنه "على اتصال دائم" مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

وأضاف: “نحن ننتظر على الجانب الإسرائيلي”.

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