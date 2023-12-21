المدير الفنى لمهرجان الجونة ماريان خورى: سعيدة بانضمامى لفريق المهرجان

عبرت المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، ماريان خوري، عن سعادتها بانضمامها إلى فريق المهرجان.

وبدأت خوري كلمتها في حفل ختام الدورة السادسة للمهرجان، بمزحة مع الجمهور، حيث قالت إن عملها انتهى، ولكنهم أخبروها بأن هناك أمرًا لا بد من إنجازه في الختام، حيث قدمت تكريم الممثل العالمي كريستوفر لامبرت.

وتحدثت خوري عن تاريخ لامبرت الفني الطويل، والمهارات التي يتمتع بها.

بعدها صعد لامبرت إلى المسرح ورحب بالجميع، مؤكدا أن هناك مشاعر كبير مختلطة بداخله، حيث تحدث عن مسيرته التي بدأت منذ سنوات، وأنه لم يكن يتخيل أن هناك كاميرا مصنوعة من البلاستيك، تستطيع أن تخرج مشاعر ممثل على الشاشة.

وتحدث لامبرت عن مهرجان الجونة، مؤكدا على أنه صنع بشكل رائع، ومن الجيد أن يكون هناك مهرجان موجه للإنسانية، خاصة أن الإنسانية إحدى الأسباب التي دفعته للتمثيل.

وأكد على أن السينما من أجل الإنسانية هي ما يتحدث عنه، وهذا الأمر مرتبط بمهرجان الجونة، كما أثنى على جمهور المهرجان قائلا "أنتم جمهور رائع".

وفيما يخص حصوله على جائزة المهرجان، أكد أن الأمر يثير بداخله مشاعر، ووصف الجائزة بالجميلة، متمنيا أن يعود إلى المهرجان قريبا.