مهرجان الجونة يوجه التحية لأرواح أبرز الراحلين من نجوم الفن

وجه مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة بحفل ختام المهرجان التحية لنجوم الفن الراحلين، تكريما لعطائهم وهم مصطفى درويش وأشرف عبدالغفور وناهد فريد شوقي وأشرف مصليحي وطارق عبدالعزيز والمخرج أحمد البدري والمخرج أحمد سامي العدل.

وشهدت الدورة السادسة من مهرجان الجونة منح جائزة للإنجاز الإبداعي هذا العام للمخرج المصري مروان حامد، وهو واحد من أبرز أسماء جيله من المخرجين الشبان.



فيما شهد المهرجان عرض90 فيلمًا من 49 دولة عرضها المهرجان في مختلف أقسامه، سواء «الروائية الطويلة» أو «الوثائقية» أو «القصيرة» أو الاختيار الرسمي خارج المسابقة أو الأقسام الخاصة.

وعرض المهرجان بالتعاون مع مؤسسة «الفيلم الفلسطيني» من خلال قسم «نافذة على فلسطين»، الذي عرض مجموعة من الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتضمن المهرجان عرض 9 أفلام في عرضها العالمي الأول، في حين تم عرض 4 أفلام في عرضها الدولي الأول.