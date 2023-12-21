الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"سلمان للإغاثة" ينفذ المشروع الطبى التطوعى الثالث لجراحة التجميل بحضرموت

المشروع الطبي
المشروع الطبي

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي الثالث لجراحة التجميل والحروق والتشوهات بهيئة مستشفى سيئون العام بحضرموت، وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 23 ديسمبر 2023م، بمشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، أن الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز قام حتى الآن بالكشف على 185 فردًا في عيادة الجلدية، و196 فردًا في عيادة الجراحة والتجميل، وأجرى 68 عملية جراحية متخصصة، كما استفاد من البرامج التدريبية في تخصص طب الجلدية 14 فردًا.

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واطلع وكيل محافظة حضرموت، سالم بن شرمان، على المشروع الطبي الثالث، مستمعًا من أخصائي البرامج التطوعية بمركز الملك سلمان للإغاثة عن سير العمل بالمشروع ومستوى الإقبال والتعاون الوثيق بين البعثة ومكتب وزارة الصحة وهيئة مستشفى سيئون العام، مشيرًا إلى أن الأمور تسير وفقًا وما خطط لها وبالتعاون المتميز بين الفريق الطبي للمشروع والفريق الطبي والفني المشارك من هيئة مستشفى سيئون العام وكافة الأقسام بالهيئة من مختبرات وأشعة.

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ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.
وفي سياق متصل، نفذ المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 16 وحتى 23 ديسمبر 2023م، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 28 عملية جراحية متخصصة، تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي الثالث مستشفى سيئون العام بحضرموت التخصصات الطبية لفريق الطبي التطوعي عملية جراحية متخصصة

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