رئيس جنوب السودان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات 2024

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من نظيره في جنوب السودان سلفاكير ميارديت، للتهنئة على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيسًا لمصر، وذلك وفقًا عاجل "إكسترا نيوز".

وأكد سلفاكير خصوصية العلاقة بين البلدين، مشددًا على حرص جنوب السودان على استكمال مسيرة التعاون المشترك مع مصر، فيما ثمن الرئيس السيسي الاتصال الكريم، مؤكدًا العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص القاهرة الدائم على دعم جنوب السودان وتعزيز التعاون معه في المجالات كافة.