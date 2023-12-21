السهرة إيه.. حسن الرداد يعلن عن الأغنية الدعائية لفيلم "بلومندو"

حقق فيلم “بلومندو” نجاح كبير منذ طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة الماضية، والذي يخوض بطولته الفنان حسن الرداد.

وشارك “الرداد” مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وظهر خلاله يرقص على أنغام اغنية “السهرة ايه” الدعائية لفيلم “بلومندو”، ليعلن عن طرحها قريبا، على يوتيوب.

https://www.instagram.com/reel/C1HtBY7I_uE/?igsh=aWR6NzhqdDZ0MzNy

وكان فيلم بلوموندو احتل المركز الثاني وحقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 5 ملايين و127 ألف جنيه بدور العرض، كما ان الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

يشارك في بطولة فيلم بلوموندو حسن الرداد، وهاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، من تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، وإخراج ياسر سامر.

تدور قصة فيلم بلوموندو في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية “بلوموندو” الذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل ما، ولكن تحدث له مفاجآت تقلب الأحداث، خصوصًا عندما يكتشف أن هناك تلاعبًا ما كان يحدث دون علمه.