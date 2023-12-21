"زى ما بقولك كده".. برنامج إسعاد يونس على راديو 9090

تستمر الفنانة إسعاد يونس في تقديم برنامجها الإذاعي "زي ما بقولك كده"، على راديو 9090، وذلك ضمن الخريطة الجديدة للراديو لعام 2024، والبرنامج على اسم كتاب طرحته الفنانة إسعاد يونس عام 2016.

نشرت الصفحة الرسمية لراديو 9090، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخريطة البرامجية الجديدة لـ الراديو 9090 في 2024، وذلك من خلال نشر بوستر منفصل لكل إذاعي باسم البرنامج الخاص به.

يعرض برنامج “زي ما بقولك كده” للفنانة إسعاد يونس، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 11.40 صباحًا، والإعادة في ميعاد آخر وهو الساعة 8:40 مساءً.

وتضم الخريطة أكثر من 16 برنامجًا جديدًا، بخلاف البرامج الموجودة حاليًا، وأوضحت أنَّ الخريطة البرامجية الجديدة تضم برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وفنية ومنوعات، بالإضافة إلى برامج مختلفة تحتوي على ذكاء اصطناعي.

وتنتظر الفنانة إسعاد يونس عرض فيلمها الجديد "عصابة عظيمة" في دور العرض السينمائية، والذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية.

فيلم "عصابة عظيمة" من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.