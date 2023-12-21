الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الأوقاف يستعرض حصاد إنجازات مديرية بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في بيان رسمي قبل قليل، الانجازات التي حققتها مديرية الأوقاف بورسعيد خلال عام 2023، ويتقلد مسؤليتها الشيخ جمال عواد، والتي كان أبرزها إحلال وتجديد مسجد واحد، وحصول عدد 9 مساجد على الجودة فئة أ.


وزير الأوقاف يستعرض حصاد إنجازات مديرية بورسعيد لعام 2023


حيث أعلن الوزير، أنه تم عقد 1301 مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والنموذجية والسيدات والواعظات، و1044 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم، و256 مجلس للإقراء، و25 قافلة دعوية، و28 أسبوعًا ثقافيًّا، و949 درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت، وتم تنفيذ عدد (7140) برنامجًا صيفيًّا للطفل، وأوضح البيان أنه توزيع عدد 10 آلاف شنطة من السلع الغذائية و13 طنًّا من لحوم الأضاحي والإطعام.

وحققت مديرية أوقاف بورسعيد خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله عز وجل، والبر وخدمة المجتمع، وذلك في مجالات الدعوة والمقارئ القرأنية، ومسابقات القرآن الكريم.

الإنجازات الدعوية

وفي مجال الإنجازات الدعوية، تم تنظيم عدد من القوافل الخاصة بالأئمة وعددها 8256، قوافل للقرى الفقيرة وعددها 5، وقوافل مشتركة مع الأزهر الشريف وعددها 3، وقوافل خاصة بالأوقاف وعددها 8، و2 من الأسابيع الدعوية والثقافية، و28 أسبوعًا ثقافيًّا رئيسيًّا، و3 مجالس للإقراء والندوات العلمية، و256 مجلس إقراء، و4 مجالس للإفتاء والندوات الإفتائية، و78 ندوة إفتاء، و5 منابر ثابتة، وتم عقد المنبر الثابت بعدد 949.

الدروس المنهجية

وفي مجال الدروس المنهجية، تم عقد 1200 درس منهجي للأئمة، و(148) درسًا منهجيًّا للواعظات، و7 برنامج صيفية، وتم مشاركة 7140  مسجدًا في البرنامج الصيفي للطفل، و8 مبادرات هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وتم تنفيذ عدد 48 لمبادرة هذا نبينا صلى الله عليه وسلم.


المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

وكشف البيان عن اعداد المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية وهي: مقارئ الأئمة وعددها 3 بإجمالي 105، ومقارئ الواعظات وعددها 1 بإجمالي 52، ومقارئ الأعضاء وعددها 4 بإجمالي 208، ومقارئ الجمهور وعددها 7 بإجمالي 884، ومقارئ السيدات بإجمالي 52، ومكاتب التحفيظ بالمكافأة بإجمالي 261، مكاتب التحفيظ بالدرجة 3 بإجمالي 783، وخلال عام 2023 تم عقد مسابقة حفظ القران الكريم تحت 18 سنة، مسابقتين لعضوية المقارئ القرآنية، والمشاركة في المسابقة الدولية ببورسعيد.

وفي مجال التدريب والتثقيف، قامت المديرية بعقد دورة تدريبية للعمال الجدد وعددهم 9، وقامت المديرية بعقد مبادرة اللغة العربية الفصحي بعدد 81 محاضرة، وتم تنفيذ 10 دورات في التوعية السكانية وتنظيم الاسرة، وتنفيذ عددورة لقادة فكر أون لاين، وفي مجال البر وخدمة المجتمع، تم صرف 75 ألف جنيها من باب القرض الحسن، وتم توزيع عدد 10 آلاف شنطة من السلع الغذائية، وتم توزيع 13  طنًّا من لحوم الأضاحي والإطعام، وفي مجال عمارة المساجد تم إحلال وتجديد مسجد واحد وتم فرش عدد 7 مساجد، وحصل 9 مساجد على الجودة من الفئة أ.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
وزير الأوقاف بورسعيد أئمة مناهج زيارة

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