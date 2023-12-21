الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البيع بالقطاعى.. المواطنون يُقبلون على أسواق الجملة لمواجهة جشع تجار التوزيع والتجزئة

الاسواق
الاسواق

توافد عدد كبير من المواطنين على أسواق الجملة لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل من التى يبيع بها تجار التجزئة، وحرصت "الدستور" على مقابلة عدد من التجار فى سوقىّ العبور ومدينة ٦ أكتوبر للجملة. 

قال بخيت عبدالله، تاجر جملة يبيع الخضروات بسوق العبور فى محافظة القاهرة، إن الإقبال كبير جدًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من الخضروات، مشيرًا إلى أنها ظاهرة غريبة جدًا.

وأوضح "عبدالله" أن الأسعار فى محال التجزئة باتت مرتفعة جدًا، لذلك يحاول المواطنون التغلب عليها من خلال شراء احتياجاتهم من الخضروات من أسواق الجملة.

وأكد أن أغلب تجار الجملة باتوا يبيعون الخضروات والفاكهة بكميات أقل من المعتاد عليه فى أسواق الجملة؛ لتلبية احتياجات المواطنين: "بنبيع بالقفص والشوال علشان نلبى احتياجات الأهالى".

وقال حسن محمد، تاجر خضروات بنفس السوق، إن الأسعار لم ترتفع بشكل مبالغ فيه، لكن تجار التجزئة يحبون الجشع: "يشترون منا بأسعار قليلة ويستغلون المواطن".

وأضاف "محمد": "لا بد من فرض تسعيرة إجبارية على تجار التوزيع والتجزئة، لأنهم يصدرون العديد من الأزمات فى سوق الخضروات.. جشع بعض التجار هو السبب فى الأزمات المتلاحقة والزيادة الكبيرة فى أسعار الخضروات".

بينما قال محمد سمير أبوسمرة، تاجر خضار فى سوق مدينة ٦ أكتوبر، إن أسعار الخضار فى سوق نصف الجملة أقل بكثير من الأسواق، ما يقرب من جنيهين فى الكيلو الواحد، خاصة أن معظم الأسواق بعيدة عن المواطنين مثل سوقى العبور وأكتوبر؛ لذلك توجد شوادر مخصصة فى المحافظات لتوفير احتياجات المواطن قريبة من المناطق السكنية، ما يجعل المواطن يوفر تكاليف المواصلات التى يستقلها كلما احتاج لشراء احتياجاته من سوق الجملة.

أما عن انخفاض الأسعار فى أماكن الجملة، فأوضح "أبوسمرة" أن أماكن الجملة أقل فى الأسعار وتوفر أموال المواطن، وأقل كمية نبيعها ١٠ كيلوجرامات.

وأكد "أبوسمرة" أن أسواق الجملة توفر احتياجات المواطن فى شراء كميات كبيرة من السلع مقابل التوفير المادى، ما يؤدى إلى انخفاض أسعار بعض الخضروات والفواكه، ويمنع تجار التجزئة من رفع الأسعار.

 

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