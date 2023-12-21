خبير اقتصادي يكشف جهود الدولة في توفير الحماية الاجتماعية

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تعاملت مع ملف الحماية الاجتماعية بمدروك واسع، من تقديم السلع والخدمات بصورة عادلة وتوفير رغيف الخبر بأسعار مدعمة رغم التكلفة الإنتاجية العالية له.

أضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة قدمت العديد من مشروعات رؤوس الماشية والاستزراع السمكي والزراعة ولولا ذلك لكنا عانين خاصة مع الأزمات العالمية وتأثيرها على المواد الغذائية.

وتابع أن ملف الإسكان حصل على مخصصات كبيرة جدًا وتوفير الإسكان الإجتماعي ونجحت فيه الدولة، وكذلك المبادرات الطبية مثل القضاء على فيروس سي، وتوفير لقاح كورونا دون أي مقابل، وكذلك القضاء على قوائم الانتظار.

اهتمام الدولة بالتعليم

وأشار إلى أن الدولة اهتمت بالتعليم والذي تؤكد فيه الدولة على مجانيته وإتاحته، وكذلك فكرة الحماية الاجتماعية النقدية من خلال معاش وكرامة ورفع الحد الأدني للأجور في القطاعي الحكومي والخاص، مؤكدًا أن عنصر تحسين الدخول والحياة يتقابل مع إتاحة الفرص في برامج الحماية الاجتماعية والحد من التضخم المستورد من الخارج بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.