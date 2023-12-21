أعمال تطوير حديقة غرناطة على مساحة 3 آلاف متر شرق محافظة القاهرة

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال تطوير حديقة غرناطة على مساحة 3 آلاف م2، وأعمال تطوير حديقة ميدان روكسي و6 جزر تجميلية بتقاطع شارعى الخليفة المأمون والمرغني على مساحة 2000م2، وانتهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من تطويرهم بتكلفة تقارب 2 مليون جنيه فى اطار الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لتجميل الطرق والميادين العامة بها.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن افتتاح هذه الحدائق يأتي ضمن الجهود التي تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، وهي أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

والتقى محافظ القاهرة، عددًا من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم الكبيرة بأعمال التطوير في ميدان روكسي، وعودة متنفس قديم يحمل ذكريات عديدة لأهالي الحي بحديقة غرناطة ونافورتها التي تمثل أحد معالم الحي.

رافق المحافظ الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة، وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.

رفع كفاءة الأسوار والإنارة وزيادة المزروعات

شملت أعمال التطوير رفع كفاءة الأسوار، والإنارة، وزيادة المزروعات، والمساحات الخضراء، وعمل أشكال جمالية، كما تم رفع كفاءة النافورة، والمبنى الإداري، وعمل مشايات لخدمة رواد حديقة غرناطة.

وضمت أعمال التطوير استخدام إضاءة لا تؤثر على قائدي السيارات، وزراعة عدة حوائط بلاستيكية ذاتية الري بالزهور وابتكار أشكال تجميلية لخدمة قاطني المنطقة.

وتأتي الأعمال ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير حدائق العاصمة وتنفيذ مخطط أخصر لمحافظة القاهرة.