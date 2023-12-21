الوشاح الفلسطينى واللون الأسود حاضران بحفل ختام مهرجان الجونة

استقبلت ساحة الاحتفالات بمنطقة البلازا بمدينة الجونة الحضور والمدعوين لحضور حفل ختام الدورة السادسة من المهرجان بعد ختام الفعاليات والعروض السينمائية المختلفة على مدار أسبوع كامل.

مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة

وخلال الدقائق الماضية شهدت ساحة الاحتفال تواجد مجموعة كبيرة من الضيوف وساد اللون الأسود ملابس الحضور، كما تواجد الوشاح الفلسطيني على عدد من المدعوين تضامنًا مع القضية الفلسطينية ضد الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

أنهت إدارة مهرجان الجونة السينمائي كل الاستعدادات لإقامة حفل الختام للدورة السادسة من المهرجان بعد أسبوع من الفعاليات والمختلفة والعروض السينمائية لكافة البرامج والمسابقات المختلفة.

يقام حفل الختام بمنطقة المؤتمرات بالبلازا بحضور جماهيري وفني كبير ومن المقرر الإعلان عن كل الجوائز للأفلام الفائزة في المسابقات والبرامج المختلفة.