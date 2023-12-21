الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: وثيقة سياسة ملكية الدولة "فكرة عبقرية"

د.سمير صبري مقرر
د.سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي

قال د.سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة فكرة عبقرية وكانت بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، وتهدف هذه الوثيقة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار.

وثيقة ملكية الدولة 

أضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “DMC” أن وثيقة ملكية الدولة تم تداولها مع الخبراء والجمعيات المتخصصة حتى تخرج بشكلها النهائي منذ 10 أشهر.

أضاف أن الدولة المصرية حددت القطاعات المستهدفة التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة في الاستثمار بها.

التخارج

وتابع "القطاع الخاص كان يخشى الاستثمار في مصر بصورة كبيرة، بسبب الاضطرابات الأمنية في مصر، واتجاه الدولة السنوات الماضية لمحاربة الإرهاب، مع عدم وجود بنية تحتية قوية قادرة على استعياب هذه الاستثمارات، وبالتالي كان على الدولة التدخل سريعًا من أجل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية، وكانت أولى الخطوات التي اتخذتها مصر لتشجيع القطاع الخاص هو التخارج بشكل تدريجي من بعض المشروعات وتركها للقطاع الخاص".

واستطرد: "مصر تتبع اسلوب النظام الحر الاستثماري، وهذا النظام يقوم على فلسلفة أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي، وبالتالي فكرة التخارج  تعني فتح المجال أمام المستثمر المحلي وأجنبي". 

مقرر الاستثمار بالحوار الوطني اليوم دينا عصمت وثيقة ملكية الدولة التخارج

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