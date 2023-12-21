الأهلى فى المونديال.. أفشة: مواجهة أوراوا اليابانى صعبة.. وننتظر مؤازرة الجماهير

قال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، إن مواجهة الأهلي وأوراوا الياباني على تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، ستكون صعبة على الفريقين، مؤكدًا أن المنافس خاض مباراتين في كأس العالم للأندية وقدم مستويات طيبة، كما يملك عددًا من اللاعبين المميزين.

أضاف أن الحصول على المركز الثالث أمر مهم للفريق وللجماهير، وأن من يمتلك التركيز والقدرة على استغلال الفرص أمام المرمى سوف يحقق الفوز ويتوج بالمركز الثالث، مشددًا على أن الأهلي درس المنافس جيدًا وجاهز لخوض المباراة.

وتابع أفشة في تصريحات اليوم قبل خوض المران الجماعي، إن حضور جماهير الأهلي خلال المباراة سيكون له دور كبير في تحفيز اللاعبين، والحصول على البرونزية هذا الموسم.

الأهلى يغادر فندق الإقامة لخوض مرانه الختامي قبل مباراة أوراوا الياباني

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فندق الإقامة بجدة، لخوض مرانه الختامي مساء اليوم، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمباراة أوراوا الياباني، غدًا الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

يخوض الأهلي مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني في بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.